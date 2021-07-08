Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Afganistan'dan ABD'nin çekilmeye başlamasının ardından Taliban saldırılarını artırdı. Türkiye gazetesi, iç savaşın yeniden tırmandığı Afganistan’da ülkenin en büyük Türkmen savaşçı grubunu yöneten komutan Nabi Güçlü ile görüştü. Çatışmaların devam ettiği cephe hattında yaşanan gelişmeleri anlatan "Türkmen Ordusu" Komutanı Nabi Güçlü "Afganistan’da yaşayan Türkler olarak beka mücadelesi veriyoruz" dedi. Özbek General Raşid Dostum’un ardından en büyük ikinci Türk grubuna komuta eden Nabi Güçlü "Afganistan’da yaşayan 10 milyonu aşkın Türk için Mehmetçiğin bölgede kalması hayati öneme sahip ve tarihî bir karar olur" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY TÜRKİSTAN'I YUTMAK İSTİYORLAR

İlk olarak 40 yıl önce kurduğu küçük Türkmen direniş grubu ile cepheye dâhil olduğunu ve Ruslara karşı savaştığını söyleyen 58 yaşındaki Nabi Güçlü "Güney Türkistan’ı asimile etmek ve sonrasında yutmak istiyorlar. Mezar-ı Şerif, Kunduz, Tahhar, Badahşan, Baghlan, Samangan, Sarepol, Cevizcan, Faryab, Badgis, Herat şehirlerinde nüfusun büyük bölümü Türk. Buna ek olarak Kabil, Kandahar ve Pervan’da hatırı sayılır oranda Türk yaşıyor. Ancak gerek ABD işgali sonrası gerekse işgal öncesi uygulanan politika Güney Türkistan’ı Peştunlaştırma esası üzerine kurulmuştu. Türk bölgelerinde görev yapan bürokrat ve siyasiler genellikle Peştun asıllı isimlerden seçiliyor. Buna ek olarak da sistemli göç hareketliliği ile demografik değişim hedefleniyor’’ diye konuştu. Kunduz ve Mezar-ı Şerif’in zorlu şartlarında savaşmaya devam eden Nabi Güçlü, Taliban’ın da bu konuda farklı olmadığını vurguluyor.

ABD’nin 20 yıl önce Taliban’ı bitirme iddiası ile girdiği Afganistan’dan Taliban ile anlaşarak çıkmasını da değerlendiren Nabi Güçlü şunları söyledi: ABD sonrası süreç çok daha yıkıcı olacak. Ülkeyi 2001 öncesinden daha derin bir krizle yüz yüze bırakıp gittiler. Şimdi bizi uzun soluklu bir iç savaş bekliyor. Bu kavganın kazananı da kesinlikle Afganistan halkı olmayacak. Yöneticilerin aldığı yanlış kararlar ve dış unsurların çekişmesi Afganistan’a ağır bedeller ödetti; ödetmeye devam ediyor. Yine kardeş kardeşi öldürecek ve yoksulluk daha fazla derinleşecek. ABD ve Taliban’ın anlaştığı masada Afgan halkının menfaati yoktu. Sadece ABD ve Taliban’ın menfaatleri vardı. İki taraf kendi çıkarlarını baz alan konuları görüştü ve bir anlaşmaya vardı. Sonuçları ise zaten ortada. Hemen her şehir yeniden ateş topuna döndü ve silahlar ülkenin her yerinde yıkım ve ölüm kusmaya başladı.

BÜYÜK GÖÇ VAR

Türk nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelerin son 10 yılda yüzde 40 oranında göç verdiğini kaydeden Nabi Güçlü "Gençlerimiz ya İran üzerinden Türkiye’ye ya da farklı güzergâhları kullanarak Avrupa’ya kaçıyor. Çünkü buradalar da herhangi bir gelecek göremiyorlar. Ölümü göze alıp doğdukları beldeleri terk ediyorlar. Bu durumun mutlaka önüne geçilmeli ve bu gençler vatanlarında kalmalı" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ MEHMETÇİĞİN YANINDA

Hâlen 3 bini aşkın savaşçı ile sıcak hatlarda savaşan Nabi Güçlü, Türkiye ile irtibatlarının sürdüğünü ve Türkiye’nin her daim varlığını yanlarında hissettiklerini söyledi. "Türk ordusunun Afganistan’da kalması hâlinde binlerce gencimiz Mehmetçiğin yanında yer alır. Türkiye büyük bir devlet ve elbette bizi terk etmez; etmeyecek. Burada en büyük moral ve motivasyonumuz Türk askerinin varlığı. Sadece biz Türklerin değil; Afganistan’da halkın tamamında bu düşünce hâkim" diyen Türkmen Ordusu Komutanı Güçlü, destek görmeleri durumunda silahlı savaşçı sayılarının 25-30 bini bulacağını ifade etti.

BARIŞ ÇOK UZAK

Şiddetlenen çatışmalar sebebiyle yüzlerce insanın öldüğünü söyleyen Türkmen komutan Nabi Güçlü "Biz cephe hattında direnişimizi sürdürüyoruz. Çünkü Taliban bizim halkımıza barış, refah, güvenlik vadetmiyor. Ölen yine bu ülkenin insanları ve maalesef yakın vadede bir barış umudu yok" dedi.

Afgan sınırına 20 bin yedek asker Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afgan sınırını güçlendirmek maksadıyla 20 bin yedek askerin seferber edilmesi için talimat verdi.