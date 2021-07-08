Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ülkeye girişlerde uygulayacağı yeni sınır önlemleri yönetmeliği açıklandı.

Yönetmelik kapsamında gelen yolculara, sağlık otoritelerince önceden belirlenmiş noktalarda uygulanan zorunlu karantina sürelerinde değişiklik yapıldı.

ÜLKELERE GÖRE KARANTİNA SÜRELERİ

Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara 6 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirildi.

PCR TESTİ NEGATİFSE GİREBİLECEK

Zorunlu karantina sonrası yeniden PCR testine tabi tutulan yolcular, sonucun negatif çıkması sonrası Japonya'daki ikametlerine gidebilecek.

Fransa, Estonya, Lüksemburg, Nijerya ile ABD'nin bazı eyaletlerinden gelen yolculara ise zorunlu karantina şartı kaldırıldı.

Tüm ülke ve bölgelerden Japonya'ya varan yolculara halihazırda kendi evlerinde uygulanan 14 gün süreli izolasyon ve denetim uygulaması ise sürdürülecek.Yeni yönetmelik, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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