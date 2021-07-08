Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durumla ilgili soruya cevap verdi.

"KUZEY KORE'YE YARDIMA HAZIRIZ"

Bakan Lavrov, "Büyükelçiliğimizin Kuzey Kore liderliğinden temsilcilerle temaslarında birçok kez gerekli olduğu takdirde yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Bu elbette aşılar ve tıbbi malzeme için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin salgının başından bu yana Kovid-19'un yayılmasını önlemek için kendini dış dünyadan yalıttığına dikkati çeken Lavrov, söz konusu tedbirlerin tam kapanmaya benzer bir durum oluşturduğunu vurguladı.

"YAŞAMI SÜRDÜRMEK OLANAKSIZ OLACAK"

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği, nisanda yaptığı açıklamada, bu denli sert kısıtlamalar altında yaşamı sürdürmenin olanaksız olacağı uyarısında bulunmuştu.

Büyükelçilik, özellikle sağlık malzemesi eksikliğine dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermişti.

Pyongyang yönetimi, salgın nedeniyle sınırlarını kapatmış ve Çin ile gıda ticaretini durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler, dün yayınladığı raporda, Kuzey Kore'de bu yıl 860 bin ton gıda açığı olduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukları çözeceğine söz verdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında düştüğü ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerine dair söz verdi.

Kuzey Kore liderinden "kıtlık" uyarısı Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, ülkedeki gıda durumunun kıtlığa yol açabileceğini belirterek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmak için harekete geçmeye çağırdı.