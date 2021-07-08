Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lifetime televizyonu “Harry & Meghan: Saraydan Kaçış” adındaki filmin Instagram’da ikinci tanıtım videosunu yayımladı.

Sadece 30 saniyelik klipte çok sayıda karakter ve olay yer aldı. Filmde Meghan’ı canlandıran aktris Sydney Morton, klipte kraliyet ailesinden biriyle evlenerek “hayatının hatasını yaptığını” ifade ediyor.

Prens Harry’yi canlandıran Jordan Dean de “karısı ve oğlunu korumak için elinden gelen her şeyi yapacağı” taahhüdünde bulunuyor.

PRENSES DİANA DA FİLMDE

Filmde Kraliçe, Prens William, karısı Kate Middleton ve ölen Prenses Diana da yer alacak.

Diana’yı filmde Bonnie Suter canlandırıyor. Suter, tanıtım videosunda Prenses Diana’nın 1993’teki ünlü konuşmasını yaparkenki kıyafetleri içinde göründü. Diana, Prens Charles’la ayrılmalarından bir sene sonra yaptığı konuşmada “daha özel bir hayat ve kamuoyunda daha anlamlı bir rol için kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı.

Filmde Kraliçe Elizabeth'e de “Monarşi daima baki kalacak” ifadesi kullandırtılıyor. Filmin, yayımlandığında kraliyet ailesinin tepkisini çekeceği sanılıyor.

Prens Harry’nin bebeği kraliyet ailesindeki buzları çözecek mi? Prens Harry ve Meghan Markle, bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Prens Harry bardağı taşırdı: Kraliyet unvanları elinden alınmalı Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kraliyet ailesini “Truman Şov ve hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şey” olarak nitelendiren Prens Harry'e tepkiler büyüyor. Saray yetkilileri Prens Harry'nin daha yeni hayatını kaybeden dedesini tartışmaların içine çekmesini 'şoke edici' olarak nitelerken, kraliyet unvanlarının elinden alınması gerektiğini ifade ettiler.

Prens Harry ABD’ye kraliyet ailesindeki problemlerini çözemeden döndü Kraliyet görevlerini terk ederek karısı Meghan Markle ve çocuğuyla birlikte İngiltere’den ayrılıp ABD’ye yerleşmesi sonucu Prens Harry ile ailesi arasında ilişkiler bozulmuştu.