Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Milli İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yaptırılan kan testlerinde, 16 yaş üzerindekilerin yüzde 89,8’inin kanında koronavirüse karşı antikor bulundu.

MAYIS'TAN BERİ YÜZDE 10 ARTTI

Bu oran mayıs ayında yüzde 79,6’ydı. Yüzde 10’luk artış, aşının başarısı olarak gösteriliyor. ONS verileri, 14 Haziran'da başlayan haftada on binlerce yetişkinin testlerine dayanıyor.

Antikor, ya aşılanma ya da virüse yakalanma halinde görülüyor. İstatistikler ülkede sürü bağışıklığına yaklaşıldığını gösteriyor. Sürü bağışıklığı için toplam nüfusun yüzde 85’inde antikor bulunması gerekiyor.

İngiltere'de iki doz aşı olan kişilere karantina uygulamayacak İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, iki doz aşı olan kişilerin 16 Ağustos'tan itibaren Covid-19 tespit edilen kişilerle yakın temasta olmaları halinde karantina uygulamak zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

İngiltere'de endişe büyüyor: Bu kış çok zor geçecek Hindistan varyantı ile boğuşan İngiltere'de günlük vaka sayısının artmaya başlaması ve hükumetin yakın zamanda normalleşmeye geçmeyi planlaması endişeye neden oldu. İngiltere Sağlık Başdanışmanı Whitty, "Bu kış çok zor geçecek. Bir yanda Covid vakalarında artış, diğer yanda grip" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de sağlıkta büyük fırsat eşitsizliği: Fakirler daha çok ölüyor İngiltere’de salgının sağlık sistemi üzerindeki etkilerine dair yapılan araştırma, ülkede fırsat eşitsizliğine dair vahim durumu ortaya çıkardı. Ülkenin en fakir bölgelerinde çalışma çağındaki yetişkinlerde Covid-19’dan ölüm riski, zengin bölgelerdekine göre yaklaşık 4 (3,7) kat fazla çıktı.