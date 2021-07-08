Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus AO Remdizel şirketinde baş tasarımcı Igor Zarahoviç, Sputnik haber kurumuna verdiği mülakatta, “Bugün öyle bir durumdayız ki, hangi ülkeye araçlarımızı pazarlıyorsak Türk girişimciler oralarda zaten arkadaşlık elde etmeyi başarmış ve test sürüşleri için araç tedarik etmişler” dedi.

Zarahoviç, Türkiye’nin başarısının sırrının, girişimlerin devletin onayını almak zorunda kalmadan bağımsız olarak yurt dışında ürünlerini pazarlayabilmeleri olduğunu söyledi.

SATIN ALAN İLK ÜLKE KOSOVA OLDU

Türk yapımı çok amaçlı zırhlı araçlar Vuran’ları satın almayı kabul eden son ülke Kosova oldu.

Kenya Savunma Bakanlığı da geçen ay diğer Türk şirketiyle 118 Hızır zırhlı personel taşıyıcı alımı konusunda sözleşme imzalamıştı. Kenya, dünyada bu araçların alımı konusunda şirketle anlaşma yapan üçüncü ülke oldu.

Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara araçlarının ihraç edildiği 3. ülke Kenya oldu. 118 araç için anlaşma yapıldı.

Türk zırhlısı dünyaya damga vuruyor: NATO'dan 'Vuran' paylaşımı Türkiye'nin yerli ve milli silahları dünyaya damgasını vurmaya devam ediyor. Küzey Atlantik Antlaşması Örgütü, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki "Vuran" zırhlı aracını tanıtan bir video paylaştı.