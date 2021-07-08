Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kötü haber İsveç'ten geldi. Paraşütle atlamaya yönelik dizayn edilen uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü öğrenildi. Düşen uçakta 9 kinin bulunduğu kaydedildi.

"TAM BİR KAZA"

İsveç’in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi. Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi. Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.

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