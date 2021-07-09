Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Filistin'de alçak saldırılarını sürdürüyor. Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösteri yapan Filistinli vatandaşlara müdahalede bulunan kolluk kuvvetlerinin, 11 Filistinliyi yaraladığı öğrenildi.

20 KİŞİYE MÜDAHALE ETTİLER

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneydoğusundaki Kusra beldesinde İsrail güçlerinin plastik mermiyle yaraladığı 11 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 20 kişiye müdahale edildiği ifade edildi.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail güçlerinin müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen 6 kişinin de tedavi edildiği kaydedildi.

3 TEMMUZ'DA ŞEHİT ETTİKLERİ HASAN'IN CENAZESİNİ HALA VERMEDİLER

Batı Şeria'da Nablus kentine bağlı Kusra köyünde 3 Temmuz'da İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirirken, İsrail güçleri cesedi halen ailesine teslim etmedi.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 254 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.

İşgalci İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi İşgalci İsrail'in savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenlediği öğrenildi.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.