Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanı’mızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz” ifadesini kullanmıştı. İngiliz Financial Times gazetesi, söz konusu havalimanını işletme girişiminin Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirme fırsatı sunduğunu yazdı. ABD’nin bu hafta başkent Kâbil’in Bagram ilçesindeki ana askerî üssünden ayrıldığı hatırlatılarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ayki NATO Zirvesi’nde Joe Biden’a, ABD Başkanı’nın misyon için gereken ‘diplomatik, lojistik ve mali desteği’ sağlaması hâlinde Türkiye’nin havalimanında güvenliği sağlayabileceğini söyledi. Bakan Akar ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin de çarşamba günü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenli şekilde işletilmesi hakkında yapıcı ve olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” denildi. NATO’nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye’nin, hâlihazırda havalimanında askerî operasyonlar yürüttüğü, büyükelçilikler ve insani yardım kuruluşları Afganistan’da kalacaksa, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nı güvenli bir geçit olarak açık tutmanın önemli olduğu vurgulandı.

ABD'nin, Afganistan'dan tamamen ayrılacağı tarih belli oldu ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.