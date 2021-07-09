Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tam olarak aşılanmış Amerikalıların şu anda üçüncü bir doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç duymadığını açıkladı.

FDA ve ABD Hastalık Önleme Merkezleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Eğer bilim, ek doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse, her zaman takviye dozlar için hazırız” denildi.

Pfizer/BioNTech, üçüncü doz aşı izni için FDA'ya başvuracak ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği koronavirüs aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı açıklandı.

PFIZER, 3. DOZ İÇİN BAŞVURACAĞINI DUYURDU

Diğer taraftan Pfizer’dan yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ VARYANTLARI DURDURMAK İÇİN

Açıklamada, mevcut aşının, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.

Türk medyasında en fazla konuşulan aşı markası Pfizer/Biontech oldu Dünyada ve Türkiye’de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü doz aşı uygulaması ve iki doz aşı arasındaki sürenin dört haftaya çekilmesi ile beraber aşılama hızının ivme kazanacağı öngörülüyor.

Pfizer–BioNTech aşısı Hindistan varyantına karşı “daha az etkili” İngiltere’de Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar BioNTech'in Hindistan varyantında daha az antikor oluştuğunu gösterdi.

Dünya genelinde delta varyantı yayılıyor COVID-19 sonrası dünyada SARS-CoV-2 Delta varyantı paniği yayılırken, ülkelere göre bu virüsün kaç kişide görüldüğü ortaya çıktı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile Birleşik Krallık oldu.