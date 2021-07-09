Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deep Dive (Derin Dalış) Dubai projesi kapsamındaki havuz tam 60 metre derinliğinde.

Daha önce en derin havuz rekoru, 45 metre ile Polonya’daki Deepspot’taydı.

Dubai’deki havuz 14 milyon litre suyla dolduruldu ki bu da 6 Olimpik Yüzme Havuzu dolduracak miktarda.

SENE SONUNDA HALKA AÇIK HALE GELECEK

Rekor, Guinness tarafından da onaylandı. Şimdilik sadece davet üzerine gidilebilen havuz sene sonunda halka açılacak. Su sıcaklığı 30 santigrat derecede sabit tutulacak.

Dev yeraltı şehrinin bir parçası olarak inşa edilen Deep Dive Dubai’de dalgıçlar, “terk edilmiş” batık şehirde keşif yapabilecek.

Havuz içerisine farklı atmosferler oluşturmak için son teknoloji aydınlatma ve ses sistemleri yerleştirildi.

Deep Dive Dubai’de hem dalışa yeni başlayanlar hem de sertifikalı dalgıçlar için kurslar da var.

Dünyanın ilk “gökyüzü havuzu” faaliyete geçti İngiltere'de iki apartman arasına inşa edilen, yerden 35 metre yükseklikteki cam havuz dünyanın ilk "gökyüzü havuzu" oldu.

Yüzdüğü havuzu fil sürüsü bastı Güney Afrika’da Amakhala doğal hayat koruma bölgesinde yöneticilik yapan Paul Andrew Schofield (34), yüzme havuzunun kenarında güneşlenirken aniden havuza dev bir fil geldi.