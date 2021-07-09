Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz rock grubu The Rolling Stones'un ana vokalisti Mick Jagger, iş icabı bulunduğu Fransa’dan gelerek başkent Londra’daki Wembley Stadyumu’nda ülke milli takımının Euro 2020 şampiyonasında Danimarka ile yaptığı yarı final maçını seyretmişti.

Fransa İngiltere’nin listesinde “Sarı” kategorideki ülkeler arasında bulunduğu için Jagger'ın 10 gün karantina altında kalması gerekiyordu.

"PARA CEZASI UMRUNDA DEĞİL"

Geldikten 24 saat sonra stadyumda 60 bin taraftarla birlikte maçı seyreden 77 yaşındaki şarkıcıya, koronavirüs kurallarını ihlal etmekten 10 bin sterlin (120.000 TL) para cezası gelebilir.

Şarkıcıya yakın bir kaynak, MailOnline sitesine yaptığı açıklamada, “Mick muazzam bir futbol taraftarıdır. Mutlaka Wembley’de olmak istedi. Alacağı para cezası onun umurunda değil. Hele takım Danimarka’yı yenip finale çıkmışken…” dedi.

EURO 2020'de İtalya'nın rakibi İngiltere oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, Danimarka'yı 2-1'lik skorla yenen İngiltere, İtalya'nın finaldeki rakibi oldu.

İngiltere’de Covid'i unutturan görüntüler Günlük koronavirüs vakalarının her 6 günde iki kat arttığı İngiltere'de, EURO 2020 yarı finalinde alınan galibiyetin ardından büyük coşku yaşandı. Meydanlara akın eden taraftarlar, virüs yokmuşçasına zaferi kutladı.