Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin tarafından Biden'a siber suçlara karşı harekete geçilmesi yönünde talepte bulunulduğu açıklandı.

SURİYE KONUSU

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Biden ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların devam etmesi yönünde oybirliğiyle karar alınmasına değinerek, ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından Suriye konusunda yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.

SİBER SUÇLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLMESİ ÇAĞRISI

Görüşmede ABD ve diğer ülkeleri etkilemeye devam eden fidye yazılımı saldırıları konusu da ele alındı. Biden, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Biden ayrıca, ABD'nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını yineledi.

Ukrayna'dan Putin-Biden görüşmesine ilk yorum Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin ve Biden görüşmesinin, ABD'nin geri döndüğünü gösterdiğini belirterek, "Şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." ifadelerini kaydetti.

Biden görüşmesi sonrası Putin’den açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden’ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.