Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Kurz ve beraberindeki heyet düzenlenen ortak basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, ülkede aşı yaptırması gereken nüfusun yaklaşık yüzde 45’inin her iki doz aşıyı da yaptırdığını, bunun salgınla mücadelede olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

DELTA VARYANTI VAKA SAYISINI ARTIRDI

Delta adı verilen Kovid-19 varyantının yeniden Avrupa’da günlük vaka sayılarının artmasına neden olduğuna işaret eden Kurz, kimseyi aşı yapmaya zorlamadıklarını ancak virüsün her türlü mutasyonuna karşı korunmanın aşıdan geçtiğinin altını çizdi.

22 TEMMUZ'DAN İTİBAREN MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK

Kurz, Kovid-19 önlemlerini kademeli olarak kaldırmayı sürdüreceklerini belirterek, 22 Temmuz’dan itibaren iş yerleri, mağaza ve alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğunun kalkacağını, ancak toplu taşıma, günlük ihtiyaçların giderildiği market, banka gibi kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun süreceğini söyledi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 163

Avusturya’da son 24 saatte 163 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 651 bin 291’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 10 bin 722’ye çıktı.

Avusturya’da kafe ve restoranlar 19 Mayıs’ta açılacak Avusturya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı olan kafe, restoran ve diğer işletmelerin 19 Mayıs’ta açılması kararlaştırıldı.

Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak Avusturya, koronavirüs salgını ile mücadelede Rusya’dan 1 milyon doz aşı alınması için anlaşma yapıldığını duyurdu.