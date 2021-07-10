Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, itfaiye birimi sözcüsü, başkentin kuzeyinde patlamanın olduğu bölgeye yangın ve kurtarma birimlerinin sevk edildiğini belirtti.

PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Haberde patlamanın sebebine dair bir bilgiye yer verilmezken, yetkililerden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dubai'de patlama sesi! Cebel Ali Limanı'nda yangın çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Dubai Devlet Medya Ofisi, Dubai'deki Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

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