Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayipler ülkesi Haiti'de güvenlik güçlerinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenleyen saldırganları yakalamak için ülke genelinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın toplamda Kolombiyalı ve Haiti asıllı ABD vatandaşlarının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söyledi. Üç şüphelinin daha polis tarafından öldürüldüğünü açıklayan Charles, kaçak olduğunu düşündükleri 8 kişinin ise arandığını belirtti. Böylece şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Operasyonlar sonucu 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı yakalandı. Polis, gözaltına alınan şüphelilerin silahlarını, pasaportlarını ve ele geçirilen diğer delilleri paylaştı.

TAYVAN TEMSİLCİLİĞİNE GİRDİLER

Saldırganlardan 11'i, suikast sonrası kaçarken Tayvan temsilciliğine girdiği öğrenildi. Tayvan hükûmetinin dış ilişkiler birimi sözcüsü Joanne Ou, bir grup zanlının başkent Port-au-Prince'deki temsilciliğin güvenlik kordonunu aştığını söyledi. Koruma noktasına yaklaşan saldırganlar, zor kullanarak temsilciliğin bahçesine girdi. Güvenlik görevlileri de, Haiti polisini haberdar etmesinin ardından temsilciliğe operasyon düzenlendi. Operasyonda Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikasta karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yaralananın olmadığı, temsilcilik binasında az miktarda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, saldırıyı kimin planladığının ya da amacının henüz netlik kazanmadığını kaydederek, 53 yaşında öldürülen Devlet Başkanı Moise’nin “oligarşiye” karşı verdiği mücadele sebebiyle hedef alınmış olabileceğini söyledi. Charles "Yabancılar, Devlet Başkanı’mızı öldürmek için ülkemize geldi. Soruşturmamızı derinleştireceğiz ve kaçak konumdaki 8 paralı askeri yakalamak için araştırma yöntemlerimizi de güçlendireceğiz" dedi.

KOLOMBİYA: EMEKLİ ASKERLER

Suikasta karışanlar arasında Kolombiya vatandaşı bulunmasının ardından, Kolombiya hükûmeti açıklama yaptı. Şüphelilerin altısının Kolombiya ordusundan emekli olduğu bildirildi.

Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Başkanlık Rezidansına giren saldırganlar Devlet Başkanı Mose’yi öldürürken, eşi Martine’yi yaralamıştı. Mose’nin eşi daha sonra tedavi için Florida’ya gönderilmişti.

Haiti Devlet Başkanı evinde suikasta uğradı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.