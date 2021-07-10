Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Sussex bölgesinde yaşayan Ollie Lennon, henüz 1 yaşındayken katı yiyeceklerden uzak duruyordu. Doktorlar 29 Mayıs 2017’de bebeğin boğmaca veya astım hastası olduğunu düşündü. Birkaç gün sonra röntgen çekildi ve düğme şeklinde küçük bir pilin, minik çocuğun boğazına takılmış olduğu görüldü.

'HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 10' DENDİ

Minik Ollie’nin durumu giderek kötüleşti ve hayatını kurtarmak için kendisine art arda ameliyatlar gerçekleştirildi. Durum pek parlak görünmüyordu ve doktorlar çocuğun hayatta kalmasına ancak yüzde 10 ihtimal veriyordu. Neyse ki Worthing Hastanesi'nde gerçekleştirilen 28 ameliyat sonrasında çocuk iyileşti.

Bir zamanlar çocuğun hayatından ümidini kesen Baba Elliot, pillerin ortalık yerde bulunmamasına ve zehirlenme belirtilerine özel dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Mide ameliyatı olan kadın hayatının şokunu yaşadı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas, operasyonla alındı.