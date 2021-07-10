Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İskoçlar arasındaki bağımsızlık tutkusu spora da yansıdı.

İNGİLİZLERİ KIZDIRACAK DESTEK

The National adındaki İskoç gazetesi, manşetten verdiği haberde, EURO 2020 finalinde İngiltere’nin rakibi İtalya Milli Takımı'na destek verdi.

Merkezi Glasgow’da bulunan gazete, İtalya’nın teknik direktörü Roberto Mancini’yi, İskoç milli kahramanı William Wallace şeklinde göstererek, “Kurtar bizi Roberto. Sen bizim son ümidimizsin” ifadesini kullandı.

'CESUR YÜREK' MANCİNİ

İngiltere, Dünya Kupası'nı kazandığı 1966 yılından bu yana büyük bir turnuvada ilk kez finale çıktı.

Mancini’yi Wallace’ın hayatının anlatıldığı ünlü Braveheart (Cesur Yürek) filminin kahramanı gibi gösteren The National, İngiltere’nin bir 55 sene daha zafer yaygarasını koparmasına dayanamayacaklarını ifade etti.

İskoçya Milli Takımı, şampiyonada İngiltere ile Wembley'de karşı karşıya gelmiş, 0-0'lık beraberlik İskoçlar arasında zafer edasıyla kutlanmıştı.

İNGİLTERE TEPKİLİ

The National gazetesinin haberi İngiltere’de tepkiyle karşılandı.

Bir Twitter kullanıcısı, “İskoçya’nın İngiltere’yi desteklememesini anlıyorum. Ama İskoç basınının İskoçya’yı Birleşik Krallık’tan çıkarmak için bu denli nefret ve bölücülük yayması çok saçma” yorumunda bulundu.

İngiltere’de Covid'i unutturan görüntüler Günlük koronavirüs vakalarının her 6 günde iki kat arttığı İngiltere'de, EURO 2020 yarı finalinde alınan galibiyetin ardından büyük coşku yaşandı. Meydanlara akın eden taraftarlar, virüs yokmuşçasına zaferi kutladı.

EURO 2020'de İtalya'nın rakibi İngiltere oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, Danimarka'yı 2-1'lik skorla yenen İngiltere, İtalya'nın finaldeki rakibi oldu.