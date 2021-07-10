Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 944'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 923 bin 177 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 145 bin 767'ye ulaştı.

EN YÜKSEK VAKA VE ÖLÜM SAYISI GÜNEY AFRİKA'DA

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayda geçti.

ABD'den üçüncü doz koronavirüs aşısı açıklaması Koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantına karşı üçüncü doz aşı uygulaması bir süredir dünyanın gündeminde yer alıyor. Ancak, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin, şu anda takviye bir doza ihtiyaç duymadığını açıkladı.

ABD'de koronavirüsten 286 kişi daha hayatını kaybetti Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 286 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 606 bin 228'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 605 bin 533'e yükseldi Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 497 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 605 bin 533'e yükseldi.