Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 25 bin 82 artarak 5 milyon 758 bin 300’e yükseldi.

Virüsten iyileşen sayısı günlük 17 bin 750 artışla 5 milyon 182 bin 837'ye çıktı.

SALGININ BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK ÖLÜ SAYISI

Son 24 saatte 752 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 142 bin 253'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 694 artarak 1 milyon 423 bin 828’e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 artışla 23 bin 538'e yükseldi.

Rusya’da 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüs tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısı görülmüştü.

TEDBİRLER SERTLEŞTİRİLDİ

Kovid-19 durumunun kötüleşmesiyle Rusya'nın birçok bölgesinde Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Tedbirlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00’ten sabah saat 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Vatandaşlar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşların restoran ve kafeleri ziyaret edebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmalara, çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

AŞILANMA ZORUNLULUĞU

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 1 Temmuz'da şehirde Kovid-19’a karşı "yeniden" aşılama sürecinin başladığını ve vatandaşların Rus üretimi "Sputnik V" ile "Sputnik Light" aşılarıyla aşılanabileceğini duyurmuştu.​​​​​​​

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Rusya’dan bir günde 100 uçak geldi Normalleşme adımları sonrası Türkiye’ye gelen turist sayısı katlanarak artıyor. Rusya’nın uçuş yasağını kaldırmasıyla her gün turist ve inen uçak sayısında yeni bir rekor kırılıyor. Rusya’dan 10 günde 145 bin turistin geldiği Antalya’ya, önceki gün 100 uçakla 25 bin civarında turist, bir günde geldi.

Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı Rusya’da son bir günde 679 vatandaşın koronavirüs yüzünden yaşamını yitirmesi ile ülkede pandeminin başlamasından beri görülen en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.