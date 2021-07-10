Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ''Bugünden itibaren Türkiye'den dönen Polonyalılar, 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil.'' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı.

YENİ SEYAHAT DÜZENLEMESİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, basına yaptığı açıklamada, koronavirüse yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

Wawrzyk, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.

Söz konusu belgenin hem dijital platformda hem de fiziki olarak taşınabileceğini ve Polonya’ya girişlerde yetkililere ibraz edileceğini aktaran Wawrzyk, Avrupa Birliği (AB) ve EEA ülkelerinden gelenlerin 10 günlük karantinadan muaf tutulacağını duyurdu.

Wawrzyk, "Salgın sürecinde Polonya’nın belirlediği özel düzenleme ile belirli ülkelerden gelen kişilerin söz konusu karantinadan muaf olmalarını sağlayacak yeni unsurlar ekliyoruz." dedi.

AB, EEA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'YE KARANTİNA KALDIRILIYOR

Bu arada Polonya basınında yer alan haberlerde, AB ve EEA ülkelerine ek olarak Türkiye’nin de karantina uygulanmayan ülkeler listesine alındığı ve Türkiye’den gelenlerin negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmeleri durumunda 10 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile salgın döneminde turizme yönelik adımları görüştüğü bildirildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı, ocak-haziran döneminde salgına ve bazı ülkelere yönelik uçuş kısıtlamalarına rağmen 90 bin 739 Polonyalı turist ziyaret etti.

Japonya'da Türkiye dahil 15 ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' Japonya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.

İngiltere'de iki doz aşı olan kişilere karantina uygulamayacak İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, iki doz aşı olan kişilerin 16 Ağustos'tan itibaren Covid-19 tespit edilen kişilerle yakın temasta olmaları halinde karantina uygulamak zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

AB seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine 10 ülke ekledi Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 10 yeni ülke ekledi.