Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı ülkelerde koronavirüs üzerine araştırmalar yapan bilim adamları, Covid-19'un iki varyantına aynı anda yakalanmanın mümkün olduğunu söyledi.

BREZİLYA, PORTEKİZ VE BELÇİKA'DA GÖRÜLDÜ

Brezilya, Portekiz ve Belçika'da görülen vakalar sonrası açıklamalarda bulunan bilim adamları, "Tek bir kişide virüsün iki baskın varyantını tespit etmek sürpriz değil" ifadelerini kullandılar.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'daki bilim adamları, Ocak 2021'de iki kişiye aynı anda iki tip koronavirüs bulaştığını, bunlardan birinin Gamma adı verilen endişe verici bir varyant olduğunu bildirdi.

Yine aynı dönemde Portekiz'den araştırmacılar, bir Covid-19 enfeksiyonuna sahipken ikinci bir varyanta yakalanmış görünen 17 yaşındaki bir çocuğu tedavi etti.

ALFA VE BETA'YA AYNI ANDA YAKALANDI

Belçika'da uzmanların takip ettiği 'iki endişe verici varyant'ın bulaştığı 90 yaşındaki kadın, düşme nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra kötüleşen solunum semptomları geliştirdi. Alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar testleri, kadının Alfa ve Beta varyantlarına aynı anda yakalandığını ortaya çıkardı.

Aşı olmadığı belirtilen kadın, mart ayında hayatını kaybetmişti. Doktorları iki farklı kişiden enfeksiyon kaptığından şüpheleniyordu.

"BİR KİŞİDE İKİ VARYANT SÜRPRİZ DEĞİL"

Belçika'da baş araştırmacı olan Dr. Anne Vankeerberghen, konuya ilişkin "Bu varyantların her ikisi de o sırada Belçika'da dolaşıyordu, bu nedenle kadına iki farklı kişiden farklı virüslerin bulaşmış olması muhtemeldir. Ne yazık ki, nasıl bulaştığını bilmiyoruz" dedi.

Warwick Üniversitesinde virüs bilimi uzmanı olan Prof. Dr. Lawrence Young da "Tek bir kişide virüsün iki baskın varyantını tespit etmek sürpriz değil. Bunlar tek bir kişi tarafından veya birden fazla kişiyle temas yoluyla geçmiş olabilir" diye konuştu.

Avustralya'da yılın ilk Covid-19 kaynaklı can kaybı Avustralya'da Covid-19 salgınına bağlı bu yılın ilk ölümü kaydedildi.