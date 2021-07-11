Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’te ırkçı saldırgan Anders Behring Breivik (42), 22 Temmuz 2011'de önce başkent Oslo'daki hükümet binası önünde bombalı saldırı düzenlemiş, ardından İşçi Partisi'nin gençlik kollarının kamp yaptığı Ütoya Adası'nda insanları kurşun yağmuruna tutmuştu.

Her iki saldırıda 77 kişi öldü, 242 kişi yaralandı. Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilen Breivik, katliamın utancını taşımak yerine hayatını paraya tahvil etmeye çalışıyor.

HAYATININ FİLM OLMASI İÇİN YALVARDI

İngiliz The Sun gazetesi, hapiste biyografisini yazan Breivik’in, film yapımcılarına 20 mektup göndererek hayatının filme alınması için yalvardığını bildirdi.

Azılı katilin, ayrıca kendisiyle mülakat yapılması için gazetecilere davetiyeler gönderdiği açıklandı. Gazeteye göre Breivik, kitap ve filmin telif hakları olarak 10 milyon dolar kazanmayı planlıyor.

KAZANACAĞI ŞÖHRET KURBANLARIN AİLELERİNE HAKARET

The Sun’a konuşan bir kaynak, “Breivik'in şöhret, para ve özgürlük teşebbüsü katliamın kurbanları ve onların aileleri için hakarettir. O, hapisteki hayatından çok memnun. Katliamdan dolayı üzgün olduğunu hiç söylemedi, söyleyecek gibi de görünmüyor” ifadesini kullandı. İsmini Fjotolf Hansen olarak değiştiren katil, Skien hapishanesindeki üç odalı hücresinde günlerini spor yaparak, video oyunları oynayarak ve televizyon seyrederek geçiriyor.

Breivik'in ırkçı manifestosunun internette satıldığı ortaya çıktı Norveç'in en büyük online kitap satış mağazası Adlibris'te, ülkede 2011'de 77 kişiyi katleden terörist Breivik'in ırkçı manifestosunun satıldığı ortaya çıktı.

AİHM, Breivik'in başvurusunu reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

77 kişiyi katleden Breivik'ten Norveç hükümetine dava Norveç'te 2011 yılında düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki hükmünü ihlali ettiği gerekçesiyle Norveç devletinden şikayetçi oldu.