Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarıyla başkent Trablus'ta bir araya gelen Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, önemli açıklamalarda bulundu. Libya'daki yabancı askeri varlığı ele alan İkinci Berlin Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin soruyu cevaplayan Mişri, Libya'daki Türk güçlerinin, Libya hükümetinin çağrısı üzerine ve imzalanan meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunduğunu kaydetti.

"YARDIM ÇAĞRIMIZA SADECE TÜRKİYE CEVAP VERDİ"

Libya'daki yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığını değerlendiren Mişri, şöyle devam etti: "Libya Libyalıların toprağıdır. İlkesel olarak hiçbir yabancı gücün topraklarımızda olmasını istemiyoruz" diyen Mişri, sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak Libyalılar olarak 2014'ten beri, doğudaki kardeşlerimiz Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) getirdi ve BAE el-Hadim Üssü'nde konuşlandı. Bu BM raporlarıyla da sabittir. Sonra Fransa uçakları geldi ve Libyalıları bombaladı. Çad ve Sudanlı isyancılar, hatta Ruslar getirildi. Bunun üzerine biz de uluslararası yardım istedik ve 5 ülkeye çağrıda bulunduk. ABD, Cezayir, İtalya, Türkiye ve NATO'ya yardım çağrısında bulunduk. Çağrımıza sadece Türkiye cevap verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı.

"ÖNCE PARALI ASKERLER ÇIKMALI"

"Yeni yönetim bir uzlaşı neticesinde ve ne yazık ki garip bir konsorsiyumla geldi" diyen Mişri, "(Yeni kabine) Güvenoyu sürecinde Libya siyasetinin dengelerine uygun olarak değil, Temsilciler Meclisi'nin dengelerine göre belirlendi. Ve maalesef yeni gelen Dışişleri Bakanı (Necla el-Menguş) Libya'nın etkin ve gerçek siyasi taraflarını değil, saldırgan (Halife Hafter) tarafın bakış açısını temsil etti. Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi veya DYK dahil hiç kimseyle istişare etmeden girişimlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

"TÜRK GÜÇLERİ HARİÇ TÜM TARAFLAR GAYRİRESMİ YOLLARLA GELDİ"

Libya'daki tüm yabancıların aşamalı çıkışına inandıklarını belirten Mişri, öncelikle yabancı paralı askerlerle başlanacağını söyledi. Özellikle Çadlı ve Sudanlıların, ardından da BAE gibi ülkelerin yabancı savaşçılarının çıkacağını söyleyen Mişri, "Bu paralı savaşçılara (Rus) Wagner de dahil. Bunlardan sonra Türk güçlerinin çıkmasını konuşabiliriz. Neden? Çünkü Türk güçleri hariç tüm bu taraflar gayriresmi ve gayrimeşru yollarla geldi. Türkiye ise, meşru, resmi, aleni ve bilinen bir şekilde geldi. Bu yüzden bunlar bir tutulamaz ve hep beraber çıkması beklenemez. Tüm güçlerin çıkmasını istiyoruz. Ancak bu çıkış aşamalı olmalı ve anlaşmalar çerçevesinde gelen güçlerin çıkışı bu (geçici) hükümetin döneminde değil, seçilmiş hükümetin döneminde olmalı" dedi.

Bakan Akar: Haklı davalarında Libya ile beraberiz Milli Savunma Bakanı Akar, "Kardeş olarak tek yumruk, tek vücut olarak haklı davalarında Libya ile beraberiz" dedi.