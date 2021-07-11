Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 256 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 812 bin 639'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 4 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 325’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 947’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 183 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞI DURUMU

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 60 milyon 532 bin 530 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 788 bin 198’ine tek doz aşı yapıldı.

Fransa'da Meclise sunuldu! Aşı zorunlu olabilir Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı Ulusal Meclis’teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.

Fransa'da 4. dalga endişesi Fransa'da 4. dalga yaşanabileceği açıklanırken, Sağlık Bakanı Olivier Veran delta mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.