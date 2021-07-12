Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Gazetemize konuşan Hariri, ele geçirilen listenin sadece Humus’un Vaar bölgesindeki El Sakafi Hastanesi kayıtlarından oluştuğunu aktardı. Hariri “Rejimin 2012 ila 2014 yıllarında yaptığı infazları gösteren listeyi o süreçte görev yapan bir memur bize getirdi. Bu listede 5 bin 210 sivilin ismi var. Esad’ın üst düzey isimlerinin imzası ve resmî devlet mührü taşıyan evrakları bize ulaştıran şahıs aynı zamanda tüm olan bitenin şahidi. Hem uluslararası otoriteler hem de mahkemeler nezdinde girişimler de bulunduk. Özel bir yerde tutulan şahıs, resmî belgelerle birlikte bizatihi şahitlik edeceğini söyledi. Bize 450 sayfalık ölüm listelerini ulaştıran kişi ölümlerin birçoğunun işkence sebebiyle gerçekleştiğini anlattı” dedi.

ÇUKURA ATMIŞLAR

Humus’un Vaar bölgesinde öldürülen 5 bin 210 sivile ait naaşın El Nasır mezarlığında açılan çukurlara atıldığı bilgisini paylaşan Nasır Hariri “Sadece bu örnek bile Suriye’de Esad rejiminin gerçekleştirdiği katliamın hangi boyutlarda olduğunu göstermeye yeter. Humus’un bir mahallesinde bunca insan öldürülmüşse 21 milyonluk Suriye’de gerçek rakamın ne olduğunu kimse kestiremez. Tüm ülkeleri, kurum ve kuruluşları bu vahşete karşı harekete geçmeye davet ediyorum’’ diye konuştu.

Kimyasal silah kullandığı adreste... Esad Duma’da oy kullandı Suriye'de devlet başkanlığı için seçim süreci devam ederken, Esad'ta bugün oy kullanmak üzere Duma'ya gitti. Esad'ın, 2018 yılı içerisinde Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

İran’dan Suriye’ye askerî yığınak ABD ile İran'a bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların ardından Tahran, bölgeye yeni sevkiyat yaptı