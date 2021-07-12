Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın açılışına günler kala Japonya’nın başkenti Tokyo'da OHAL ilan edildi. Japonya hükümetinin müsabakalar boyunca, Covid-19'un yayılışını önlemek üzere uygulanacağını duyurduğu OHAL, bugün yürürlüğe girdi.

KALABALIĞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER UYGULANACAK

22 Ağustos'a kadar sürecek tedbirler kapsamında, yemek servisi yapan restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini 20.00 ile sınırlandırmaları talep edilecek. Şirketlerden ise personelini evden çalışmaya teşvik etmeleri istenecek. Ayrıca konser ve spor müsabakası gibi kitlesel etkinliklere, katılım mekan kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 5 bin kişi ile kabul edilecek.

BAZI EYALETLERDE YARI OHAL

Hükümetin geçen hafta açıkladığı tedbirler kapsamında, Tokyo'nun komşu eyaletleri Chiba, Saitama ve Kanagawa ile Osaka'da normal şartlarda dün sona ermesi öngörülen yarı OHAL uygulaması da 22 Ağustos'a kadar devam edecek. Uygulama kapsamındaki eyaletlerde alkol servisi yasak olsa da, yerel yönetimlerin izni doğrultusunda bazı işletmeler akşam 19.00'a dek alkol satışı yapabilecek.

GEÇEN HAFTA DUYURULMUŞTU

Japonya’da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz hafta sürpriz bir karara imza atmış ve olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edileceği duyurmuş ve uygulamanın 12 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı bildirmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş ve olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 821 bin 296'ya ulaştı, ölü sayısı da 14 bin 970'e yükseldi.

Japonya'da Türkiye dahil 15 ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' Japonya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.

Japonya'daki heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.