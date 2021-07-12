Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürüyor. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılmasının önüne geçemeyen ülkelerde tedbirler sıkılaştırılıyor, yeni önlemler alınıyor. Güney Kore’de son 6 gündür günlük 1000'den fazla Covid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde alınan tedbirlerde sıkılaştırmaya gidilecek.

Son 24 saatte 1100 vakanın tespit edildiği Güney Kore'de, söz konusu rakamın 'pazartesi günü için şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı' olduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni vakaların 780'den fazlasının başkent Seul ve yakınındaki bölgelerden olduğunu belirten yetkililer, söz konusu bölgelerde daha sıkı sosyal mesafe önlemleri uygulamaya başlıyor.

HASTANE VE HUZUREVİ ZİYARETLERİ YASAKLANIYOR

Buna göre, saat 18.00'den itibaren 3 veya daha fazla kişinin toplanması yasaklanacak, gece kulüpleri ve kiliseler kapatılacak, hastane ve huzurevi ziyaretleri ise yasaklanacak.

2044 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore'de sadece bu ay 12 bin 100'den fazla vaka kaydedildi. Toplamda 169 bin 146 vakanın görüldüğü ülkede, 2044 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarındaki ciddi artış, 51 milyonluk nüfusun sadece yüzde 30,4'ünün ilk doz aşısını yaptığı Güney Kore’de endişeye neden oluyor.

22 Ağustos'a kadar sürecek: Tokyo'da OHAL başladı Japonya hükümetinin Tokyo Olimpiyatları sırasında Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Tokyo'da ilan ettiği OHAL uygulaması bugün yürürlüğe girdi. 22 Ağustos'a kadar sürecek uygulama, insan trafiğini azaltmayı hedefliyor.