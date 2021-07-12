Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 2 bin nüfusa sahip olan İtalya'nın Calabria bölgesi için ilginç bir uygulama yürürlüğe konuluyor. Son zamanlarda 1 Euro'luk evleri ile gündeme gelen İtalya'da bu kez bölgede yaşamaya karar veren insanlara 33 bin dolar (yaklaşık 285 bin lira) ödeneceği duyuruldu. Ancak belirlenen bazı şartlar var.

40 YAŞ ŞARTI BULUNUYOR

Duyanları şaşkına çeviren ve oldukça ilgi çeken uygulama kapsamında bazı kurallar bulunuyor. İlk ve en önemli kural ise başvuran kişilerin en fazla 40 yaşında olması. Ayrıca başvuran kişinin oturma izni de alması gerekiyor.

KÜÇÜK İŞLETME KURMA ŞARTI

Başvuruda bulunan kişilerin oturma izni aldığı takdirde bölgeye 90 gün içerisinde taşınması ve aynı zamanda parayı alabilmeleri için bölgede küçük bir işletme kurmaları gerekiyor.

HEDEF Y KUŞAK

Bu teklif ile hedeflenen kilte gençler ve çalışmaya hevesli Y kuşak. Bölgesel meclis üyesi olan Gianluca Gallo, CNN'e yaptığı açıklamada aylık gelirin iki ila üç yıl için 800-1000 Euro arasında olabileceğini söyledi.

"AMAÇ YEREL EKONOMİYİ CANLANDIRMAK"

Gallo kuralları şöyle açıkladı: Teknik ayrıntıları, desteklerin aylık miktarını, süresini ve ayrıca 3 bine kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de dahil edip etmeyeceğimizi henüz kararlaştırmadık. Şimdiye kadar köylerden büyük bir ilgi gördük ve umarım, bu ilk plan işe yararsa önümüzdeki yıllarda daha fazlasının gelmesi muhtemel.

Calabria kasabalarının yüzde 75’inden fazlasında şu anda nüfus 5 binden az. Meclis üyesi Gallo, “Amaç yerel ekonomiyi canlandırmak ve küçük ölçekli topluluklara yeni bir soluk getirmek. İş talebinin arzı karşılamasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

"BUNUN SOSYAL BİR DENEY OLMASINI İSTİYORUZ"

Altomonte belediye başkanı Gianpietro Coppola bunun küçük toplulukları canlandırmak için, son zamanlarda manşetlere çıkan bir euroluk ev satışlarından daha hedefli bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Coppola, "Bunun bir sosyal deney olmasını istiyoruz. İnsanları bölgede yaşamaya çekin, ortamların tadını çıkarın, konferans salonları ve manastırlar gibi kullanılmayan şehir yerlerini yüksek hızlı internet ile donatın. İtalya’nın güneyini yenilemenin en iyi yolları..." dedi.

700 BİN EURO KAYNAK AYRILDI

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çevrimiçi olarak başlatılması beklenen proje üzerinde aylardır çalışılıyor ve şimdiden proje için 700 bin euro üzerinde kaynak ayrıldı.

Programa dahil olan yerler şöyle sıralandı: Civita, Samo ve Precacore, Aieta, Bova, Caccuri, Albidona, Sant'Agata del Bianco, Santa Severina, San Donato di Ninea (Hürriyet)