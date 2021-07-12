Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde penaltılarla yenilerek kupayı İtalya’ya kaptırması, İngiltere’yi kedere boğdu.

İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık’ı oluşturan İskoçya’da ise tam tersine zafer havası hakimdi.

İSKOÇYA ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ KUTLANDI

Glasgow’daki parkta kurulan dev ekrandan maçı seyreden İskoç taraftarlar, İtalya’nın İngiltere’yi yenmesini kendileri zafer kazanmış gibi kutladı.

Finalde İtalya Milli Takımı'nı tuttuklarını belirten İskoçlar, yarı final maçında da İngiltere’ye karşı Danimarka’yı desteklemişti.

Çoğu İskoç taraftar, İtalya formalarını giyerek ev ve iş yerlerine İtalya bayrakları astı.

MANCİNİ, GAZETE MANŞETLERİNDEYDİ

The National adındaki İskoç gazetesi, maçtan önce manşetten verdiği haberde, Euro 2020 finalinde İngiltere’nin rakibi İtalya'ya destek vermişti.

Gazete, İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini’ye hitaben, “Kurtar bizi Roberto. Sen bizim son ümidimizsin” ifadesini kullanmıştı.

İngiliz Milli Takımı'na ülke basınından tepki yağıyor Tarihinde büyük penaltı travmaları bulunan İngiltere, 2018 yılından bu yana yaptığı özel çalışmalara rağmen İtalya karşısında yine penaltılarda mağlup oldu. Futbolculuk kariyerinde, ülkenin unutamadığı tarihi penaltı atışından yararlanamayan Gareth Southgate'in, bu kez teknik direktör olarak boy gösterdiği EURO 2020'de İtalya karşısında izlediği strateji, Ada basınında büyük tepki karşılandı.

İtalya destan yazdı İngilizler henüz 2. dakikada Luke Shaw'la öne geçti. İkinci yarıda top göstermeyen İtalyanlar, Bonucci ile eşitliği yakaladı. Heyecan penaltılara taşındı ve son gülen İtalya olunca kupa futbolun beşiğinden Çizme'ye taşındı

İskoç gazetesinden İtalya'ya destek: Kurtar bizi Roberto The National adındaki İskoç gazetesi, manşetten verdiği haberde, EURO 2020 finalinde İngiltere’nin rakibi İtalya Milli Takımı'na destek verdi.