Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Arkansas eyaletinde minyatür schnauzer cinsi siyah köpek, 2011’de Aaron Howard’ın evinden kayboldu. Razzle adındaki köpek, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Sahipleri ümidi kesmişken evlerinden 2500 kilometre uzakta, California eyaletinin Stockton şehrindeki bir barınakta bir köpek bulundu. Üzerindeki mikroçipten köpeğin Razzle olduğu anlaşıldı.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ

Hayvanlara yardım kuruluşu Pilots N Paws, köpeği ticari bir uçağın hayvan kargosu bölümünde evine göndermek istedi ama Razzle’ın yıllar içinde sağlığı önemli ölçüde kötüleştiği için buna cesaret edilemedi. Bunun yerine kuruluşun pilotlarından Jeremy Wade’e başvuruldu. Wade de tek motorlu küçük uçağıyla köpeği 5,5 saatlik uçuşla yakıt almak üzere New Mexico’daki Santa Fe’ye, oradan da yine 5,5 saatlik uçuşla Arkansas’ta Heber Springs’e getirdi.

"DÜNYALAR BİZİM OLDU"

Kayıp köpeğe kavuşulan evde büyük sevinç yaşandı. Howard’ın kız kardeşi Vickey Langley, “Razzle’a kavuşmakla dünyalar bizim oldu” dedi. Pilot Wade de aileyi sevindirdiği ve onları çok sevdikleri köpeklerine kavuşturduğu için mutlu olduğunu söyledi.

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