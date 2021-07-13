Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonunun haberine göre Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile muhtemel tutuklu takası konusunda açıklamalarda bulundu.

Tahran'ın, ABD'de tutuklu bulunan ya da herhangi bir ülkede ABD'nin talebiyle tutuklanan İran vatandaşı "siyasi mahkumların" ülkeye dönmesi karşılığında İran'da tutuklu bazı ABD vatandaşlarını serbest bırakacağını belirten Rebii, "Önceki ABD yönetimine bu konudaki hazırlığımızı iletmiştik ancak müzakere masasına oturmayı reddeden, İranlıları rehin almakta ısrar eden ABD yönetimi oldu." dedi.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konudaki yaklaşımının olumlu olduğuna dikkati çeken Rebii, "Bu konudaki müzakereler devam ediyor. Müzakerelerin bir sonuca ulaşarak, İranlı tutukluların serbest bırakılması ve ülkemizin çıkarlarının sağlanması halinde ilerleyen günlerde konuyla ilgili bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

İran ABD'den özür ve tazminat bekliyor İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD hükümetine seslenerek 1988'de Fars Körfezi'nde yolcu uçağının düşürülmesi ve 290 kişinin hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili konuşarak, "ABD hükümetinin 1988'de büyük bir suç işlendiğini kabul etmesini bekliyoruz. Özür ve tazminat için gerekli adımları atın ve bu suçun katilini ve suçlusunu neden ödüllendirdiğinizi halka açıklayın." ifadelerini kullandı.

İran’ın yayılmacılığına karşı 30 bin kişilik ordu ABD, Tahran’dan başlayıp Bağdat ve Şam üzerinden Lübnan’a uzanan İran koridorunu kapatmak için hazırlık yapıyor