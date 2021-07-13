Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Mart'ta Süveyş Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan 'The Ever Given' isimli yük gemisi, bulunduğu İsmailiye Limanı'nda sefer hazırlıklarını tamamlayarak Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na gitmek üzere demir aldı.

TAZMİNAT KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

3 ayı aşkın süredir kanalın çıkışındaki Mur Gölü'nde tutulan gemi, tazminat konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsmailiye Limanı'na getirilerek burada gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Mısır kara sularından ayrıldı. Geminin rotasının Hollanda'nın Rotterdam Limanı olduğu kaydedildi.

Süveyş Kanalı İdaresi, 7 Temmuz'da gemi sahibi firmayı temsil eden hukuk firması 'Stan Marine' ile tazminat konusunda 540 milyon dolar üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

'The Ever Given' isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı. Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi serbest bırakılıyor Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi alıkoyup yüklü miktarda tazminat istemişti. Firma ile Mısır arasında yaşanan bu kriz giderildi. Gemi salıveriliyor.