Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin yer alan habere göre, Çin'de yaşayan Guo Gangtang'ın oğlu, insan kaçakçıları tarafından 1997'de Şandong eyaletindeki evinden kaçırılmış, 24 yıldır kendisinden haber alınamamıştı. Kayıp gencin bulunduğunu öğrenen baba, bisikletle 500 bin kilometre yol yaparak oğluna kavuştu.

2 YAŞINDAYKEN KAÇIRILMIŞTI

Acılı baba, 24 yıllık arama sürecinde en az 20 eyalette oğlunun izini sürdü.

İnsan kaçakçıları, kaçırdıkları 2 yaşındaki çocuğu Henan eyaletinde satarken polis, kayıp genci 24 yıl sonra yine aynı bölgede buldu.

Guo'nın oğlunu kaçıran 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

HİÇBİR AKSİLİK YOLUNDAN DÖNDÜRMEDİ

Oğlunu arayan Guo, 24 yıllık iz sürme döneminde otoyollarda soyulma ve kazalar dahil, çok sayıda aksilikle karşılamasına rağmen yolundan dönmedi.

Motosikletiyle gittiği her yerde oğlunun fotoğraflarının olduğu pankartları taşıyan Guo, bu zaman zarfında parası kalmadığı için dilendiğini, köprü altlarında yatmak durumunda kaldığını anlattı.

Guo, yerel basına yaptığı açıklamada, "Çocuğum bulundu, artık beni her şey mutlu edebilir." dedi.

Çin'de çocuk kaçaklığı en yaygın suçlar arasında yer alırken ülkede her yıl on binlerce çocuğun kaçırıldığı belirtiliyor.

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