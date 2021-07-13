Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama BAE'ye ait hava yolu şirketi Fly Dubai tarafından yazılı olarak yapıldı. Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 sebebiyle daha önce siparişi verilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının alımında revizeye gidildiğini bildirdiler.

ANLAŞMA 2017'DE İMZALANMIŞTI

ABD'li firmayla 2017'de imzalanan satın alım anlaşmasında 237 uçak için sipariş verildiği hatırlatılan açıklamada, gelinen aşamada yaklaşık yüzde 25'lik bir iptalin söz konusu olduğu ve alınacak uçak sayısının 172'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Fly Dubai'nin geçen ay Boeing'den 2 adet Max 8 tipi uçak teslim aldığı, bu yılın sonuna kadar da filosuna 11 uçak daha ekleyeceği belirtildi.



Boeing 777 uçağında yine arıza ABD'de United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorunun patlamasının ardından bugün Rossia Airlines'e ait Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi. Motor arızasının ardından uçak Moskova'ya acil iniş yaptı.



Boeing’den dünya genelinde 777 tipi yolcu uçaklarını indirme talebi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması, ABD'de 777 model yolcu uçağının havadayken motorunun yanmasının ardından hava yolu firmalarından bu uçakların indirilmesini talep etti.



Boeing, 2020'de 11,9 milyar dolarlık rekor zarar etti ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 11,9 milyar dolarlık rekor seviyede zarar ettiğini duyurdu.