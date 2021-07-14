Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da Covid-19 karşı bir ilaca daha onay geldi. İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD’li Vir Biotechnology (Vir) firmaları tarafından üretilen Sotrovimab korona virüs antikor ilacının kullanımına onay verdi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Covid-19 teşhisi konulan hastaların tedavisinde monoklanal antikor Sotrovimab ilacının 31 Ocak 2022’ye kadar kullanımına onay veren geçici kararnameyi imzaladı.

ANTİKOR TEDAVİLERİNİN LİSANSLARI UZATILDI

Kararname ile daha önce şubat ayında kullanımına onay verilen Eli Lilly ve Regeneron firmalarının monoklonal antikor tedavilerinin lisansları da aynı tarihe kadar uzatıldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs ayında Sotrovimab’ın 12 yaş üzerindeki ciddi risk taşıyan ancak oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastalarda kullanımına onay vermişti.

Antikor tedavi, Covid-19’a yakalanan kişilerde hastalığın şiddetini azaltması amacıyla kullanılıyor. Monoklonal antikor ilaçlar, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 tedavisinde de kullanılmıştı.

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Bilim adamları İtalyan kadının peşinde: İlk koronavirüs hastası o mu? Bilim adamları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün kökenlerini araştırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde yapılan bir araştırma ise 25 yaşındaki İtalyan bir kadının, ilk Covid-19 vakasının Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesinden bir ay önce, koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu ortaya çıkardı.