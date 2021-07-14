Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dizi resmî temaslarda bulunmak için Mersin'de bulunan Tatar, sıkıntılı günleri Türkiye sayesinde atlattıklarını söyledi. Tatar “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıslı Türk için en önemli bir tarihtir. O gün Kıbrıs Türkleri tekrar özgürlüğe, bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmuştur. O günden bugüne artık KKTC çatısı altında Kıbrıs Türk halkı onurlu yaşamaya devam etmektedir. Bunu Türkiye’nin desteğiyle başardık. Kıbrıs davası bizlerin müşterek davasıdır” dedi. Federasyon temelinde bir anlaşma için 50 yıldır görüşmelerin sürdüğünü hatırlatan Tatar “Cumhurbaşkanı olmam ile artık o defter kapandı. Kıbrıslı Rumlar bizim iyi niyetimize rağmen hiçbir zaman eşitlik anlaşmaya evet dememiştir. Onların bütün derdi federasyon çatısı altında Türklerin tamamen Kıbrıs’ta çekilmesindir. Bunlara Cumhurbaşkanı seçildiğimde dur dedim” diye konuştu.

Tatar: KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk milleti için önemli bir devlet olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzle hakkımızı, istiklal ve istikbalimizi o şekilde muzaffer eylememiz lazım" dedi.