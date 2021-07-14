Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Yukarı Kohistan bölgesinde yapımı süren Dasu Barajı'nda çalışan işçileri taşıyan bir otobüsün yakınında patlama meydana geldi.
ÇİNLİ MÜHENDİSLER HAYATLARINI KAYBETTİ
Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.
Olayda hayatını kaybeden yabancıların, barajın yapımında çalışan Çinli mühendisler olduğu belirtildi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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