Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien kenti, 2 saat içerisinde toplam 22 kez depremle sallandı.
DEPREMLER 3 İLA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.
İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.
Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği duyuruldu.
Tayvan'da peş peşe depremler oldu Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’da arka arkaya 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği duyuruldu.