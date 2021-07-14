Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Avam Kamarasında yapılan Başbakana Sorular Oturumunda, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında İngiliz siyahi futbolcuların sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalması gündeme geldi.

IRKÇILIĞI ENGELLEME ADIMI

Milletvekillerin yönelttiği soruları cevaplayan ve ırkçılığı körüklediği gerekçesiyle eleştirilen Johnson, ırkçı tacizi tamamen kınadığını belirterek, hükümetin bu tür tacizlerden suçlu olanların maçlara gitmemelerini sağlamak için adımlar attığını söyledi.

Boris Johnson, hükümetin, İngiltere'de sistemik ırkçılığın bir sorun olmadığına dair inancının arkasında durup durmadığını sorusuna, "Irkçılığın İngiltere'de bir sorun olduğunu düşünüyorum." cevabını vererek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'İKİ YÜZLÜ' ELEŞTİRİSİ

Johnson ile EURO 2020'de taraftarların, ırkçılığı protesto etmek için "diz çökme" eylemi yapan İngiliz oyuncuları yuhalama hakkı olduğunu söyleyen İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, futbolcuların maruz kaldığı son ırkçı tacizleri kınadıkları için "iki yüzlü" olmakla eleştiriliyor.

Johnson, ayrıca 2018'de İngiliz The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, "Bana burkanın baskıcı olduğunu söylerseniz, o zaman size katılırım. Kadınların yüzlerini örtmesini beklemenin tuhaf ve zorbalık olduğunu söylerseniz, buna da kesinlikle katılıyorum. Daha ileri gidecek olursam insanların 'mektup kutuları gibi' etrafta dolaşmayı seçmelerinin kesinlikle saçma olduğunu söyleyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

FİNALİN ARDINDAN 3 SİYAHİ OYUNCUYA IRKÇI SALDIRI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta İtalya, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu Geçtiğimiz pazar günü İtalya - İngiltere finalininin oynandığı ve İtalya'nın kupayı kaldırdığı EURO 2020'de turnuvanın en iyi 11'i belirlendi.

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bilmiş! Nefesleri kesen EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılar sonucu geçen İtalya şampiyon olurken, geceye 8 yıl önce atılan bir tweet damga vurdu.

İtalya destan yazdı İngilizler henüz 2. dakikada Luke Shaw'la öne geçti. İkinci yarıda top göstermeyen İtalyanlar, Bonucci ile eşitliği yakaladı. Heyecan penaltılara taşındı ve son gülen İtalya olunca kupa futbolun beşiğinden Çizme'ye taşındı