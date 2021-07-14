Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bulunan Ukrayna Meclisi’nin önünde toplanan yüzlerce gazi, emekli maaşlarına zam taleplerine karşılık alamayınca, Meclis'in önünde protesto düzenleme kararı aldı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerine doğru protestocuların Meclis kapılarını kırarak içeri girmeye çalışması üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.

O anlarda aralarında ise yaşlı vatandaşlarında yer aldığı gaziler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Gergin anların yaşandığı Meclis binası önünde düzenlenen protesto gösterisi halen devam ederken, göstericilerin yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle olası bir duruma karşılık bölgede ambulanslar hazır tutuluyor. Polis ekipleri ise gösterilerin devam ettiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

AB, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Minsk Anlaşması kapsamında üstüne düşenleri gerçekleştirmediğini, bu nedenle ülkeye yönelik ekonomik yaptırımların süreceğini belirtti.

Trump’tan Çin’e ‘Ukrayna Krizi’ uyarısı ABD Başkanı Donald Trump, azlinin istendiği Ukrayna krizi sebebiyle Çin’e uyarıda bulunarak Kiev’in başına geleni, kendilerinin de yaşamamaları için Demokrat Parti'nin başkan aday Joe Biden’ın Çin’de yürüttüğü çalışmalar hakkında soruşturma başlatma uyarısında bulundu.