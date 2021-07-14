Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin üzerinin çıktı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 210 bin 599 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 153 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 275 bin 846’ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 831’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 79 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının düne göre yükseldiğini ve 41 bin 700 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi azalarak, 151’e geriledi.

6 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

İtalya’da bugün 6 Haziran’dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı yüzde 1’e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 58 milyon 789 bin 899 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 24 milyon 801 bin 699 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

İtalya'da koronavirüste durum iyiye gidiyor İtalya’da koronavirüste durum günden güne iyiye gidiyor. Ülkede günlük vaka sayısı 500’ün altına düştü.

İtalya’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı İtalya’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen maske takma zorunluluğu açık alanlarda kaldırıldı.