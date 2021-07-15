Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Morelos eyaletinde bulunan bir hastanede, 65 yaşındaki erkek bir hastada Delta varyantının görüldüğünü açıkladı.

6 KİŞİDE DAHA ŞÜPHE

Hastanın evde karantina altına alındığını dile getiren yetkililer, ayrıca testleri pozitif çıkan 6 kişinin daha delta varyantı şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu kaydetti.

2 KAT DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Morelos Sağlık Hizmetleri Halk Sağlığı (SSM) Müdür Yardımcısı Cecilia Guzmon Rodriguez, Delta varyantının bulaşma riskinin 2 kat daha hızlı olduğunu belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

"ENDİŞE VERİCİ" OLARAK TANIMLANIYOR

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 604 bin 711 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 235 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Delta varyantında en şanssız yaş grubu belli oldu Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaya devam ederken, yayınlanan son verilere göre Delta varyantı en çok 50 yaş ve altını etkiliyor.

Delta mutasyonu Azerbaycan'a sıçradı Azerbaycan'da Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu31 kişide tespit edildi.