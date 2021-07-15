Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi. Almanya’da selde ölenlerin sayısı 59’e yükseldi. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 30, Rheinland-Pfalz eyaletinde ise 29 kişi can verdi. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 40 ila 60 kişinin daha arandığını belirtti.



Rize'de heyelan alanı havadan görüntülendi Rize’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanın oluşturduğu tahribat ve enkaz sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı.

AFET BÖLGESİNE ASKER GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Alman ordusu sel bölgesine yardım etmek için yaklaşık 850 asker gönderdi. Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı kaydedildi. İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.





ELEKTRİK YOK, İÇME SUYU KİRLENDİ

Belçika'da iki gündür süren aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktı. Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen yağışlardan Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeler zarar gördü. Bu bölgelerde can kayıplarının yanı sıra 4 kişinin de selde kaybolduğu aktarıldı. Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Bazı kasaba ve köylere dünden beri elektrik verilemezken Verviers başta olmak üzere bazı şehirlerde de içme suyunun kirlendi. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Anne babasını köye getirmek için İstanbul’a gitti, selde hayatı kurtuldu Rize’de sağanak yağış sonucu sel ve heyelandan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde saatler önce boşaltılan ev heyelan nedeniyle yerle bir oldu.



“EVLERİ TERK EDİN”

Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege'in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse nehrinin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri, gidemiyorlarsa binaların üst katlarına çıkmaları istendi.

Rize'de ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor Rize'de sağanak etkili oldu, dereler taşınca köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

MEUSE NEHRİ TAŞABİLİR

Yetkililer, en az 1,5 metre yükselen Meuse nehrinin gece devam etmesi beklenen yağmurda taşabileceği endişesini dile getirdi. Sel nedeniyle ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi. Belçika'nın doğusundaki birçok tren seferi iptal edildi.



