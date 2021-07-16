Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekâtı’yla işgalden kurtardığı Afrin’de, terör örgütü PKK/YPG’nin kan donduran bir insanlık suçu daha gün yüzüne çıkarıldı. 2018’in ocak ayında PKK/YPG’li teröristlerin Afrin’in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldı. Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 70 ceset bulundu. Gazetemize konuşan Afrin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 2018 yılına ait toplu mezarda öldürülenlerin PKK mağduru kişiler olduğunu söyledi. Örgütün benzer başka toplu mezarlarının da olduğunu belirten yetkililer, olay yeri ve çevresine yüzlerce mayın ekildiği bilgisini paylaştı. PKK terör örgütünün işgal döneminde kendisine muhalif yüzlerce ismi alıkoyduğu, işkence ettiği ve giderken bu sivilleri katlettiği aktarıldı.

ROKETLİ SALDIRI

Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e dün akşam 6 roket attı. Çok güçlü patlamaların olduğu ilçede elektrikler kesildi. Saldırılarda iki sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Bir süredir harekât hazırlığı yapan ÖSO, olay üzerine genel seferberlik ilan etti.

Terör örgütü PKK'dan roketli saldırı: 2 ölü çok sayıda yaralı Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin katlettiği sivillere ait toplu mezarın bulunmasının ardından teröristler bugün Afrin şehir merkezine bomba yağdırdı. 2 ölü çok sayıda yaralı var