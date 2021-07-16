Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir süre devam eden yeni vaka sayılarında azalmanın arından virüsün tekrar yükselişe geçtiği belirtildi. Ülkede bir günde 38 bin 949 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 542 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 26 bin 829'a çıktığı ülkede son 24 saatte 542 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 412 bin 531'e ulaştı.

İYİLEŞME ORANI YÜZDE 97,3'E ULAŞTI

İyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 183 bin 876 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 olarak kaydedildi.

395 MİLYONDAN FAZLA DOZ AŞI UYGULANDI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 395 milyon 343 bin 767 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, Hindistan'da ölü sayısı 310 bin olarak açıklandığı dönemde gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan'da görülen 'siyah mantar' vakası 27 bini geçti Hindistan'da "siyah mantar" olarak bilinen ölümcül mukormikoz enfeksiyonuna yakalanan 27 binin üzerinde kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Covid-19'u atlatanlarda görüldü: Hindistan'da ilk 'yeşil mantar' vakası Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu vakası olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Sevindiren tespit: Covid aşıları Hindistan varyantına karşı da koruyor İngiltere Halk Sağlığı İdaresi tarafından yapılan araştırma, Covid aşılarının virüsün Hindistan varyantına (Delta) karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.