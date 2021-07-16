Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 3 milyar 570 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 430 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 395 milyon 343 bin ile Hindistan, 336 milyon 50 bin ile ABD, 120 milyon 730 bin ile Brezilya, 84 milyon 990 bin ile Almanya, 81 milyon 440 bin ile İngiltere, 66 milyon 710 bin ile Japonya, 62 milyon 320 bin ile Fransa, 61 milyon 813 bin ile Türkiye, 59 milyon 970 bin ile İtalya, 55 milyon 820 bin ile Endonezya, 52 milyon 700 bin ile Meksika, 50 milyon 380 bin ile Rusya, 49 milyon 590 bin ile İspanya, 44 milyon 290 bin ile Kanada, 32 milyon 410 bin ile Polonya, 26 milyon 130 bin ile Arjantin, 24 milyon 250 bin ile Şili ve 22 milyon 620 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 160 bin ile Güney Kore izledi.

HER 100 KİŞİDE EN ÇOK AŞI ORANI BAE'DE

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 163,74 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 21 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 162,74, Seyşeller’de 141,98, İzlanda’da 136,68, San Marino’da 132,74, Bahreyn'de 130,76, Uruguay’da 128,35, Şili'de 126,85, İsrail’de 126,62, Katar'da 120,61, Faroe Adaları'nda 120,42 İngiltere’de 119,96, Moğolistan'da 119,36, Kanada’da 117,36, Singapur'da 110,09, Belçika'da 109,59, Hollanda'da 106,64, İspanya’da 106,05, Macaristan'da 105,13, Almanya’da 101,44 ve ABD’de 100,48 oldu.

TÜRKİYE LİSTEDE 9. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 61 milyon 813 bin 470 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 73,21 oldu. 38 milyon 677 bin 738 kişiye ilk doz, 19 milyon 601 bin 579 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 189 milyon 860 bini aştı, 4 milyon 85 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

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