Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC), yapılan yazılı açıklamaya göre, Delta varyantı ve önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle 20 ülkede vakalarda artma eğilimi göze çarptı.

EN FAZLA ARTIŞ 15-24 YAŞ ARALIĞINDA

En fazla vaka artışı 15-24 yaş aralığında kaydedilirken, 65 yaş üstü kişilerdeki artış sınırlı kaldı.

Buna rağmen 24 ülke tarafından rapor edilen verilere göre, hastanelerdeki doluluk oranı değişmezken, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının düşmeye devam ettiği bildirildi.

Aşılamanın artmasıyla İtalya, İspanya, Belçika, Almanya gibi AB ülkelerinde tedbirler, nisandan itibaren son aylarda aşamalı olarak gevşetilmişti.

ECDC verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü kişilerin yüzde 66,2'sine ilk doz aşı vuruldu, yüzde 48,7'si ise tam aşılandı.

2 aşıyı karşılaştırdılar... İşte en etkili koronavirüs aşısı İngiltere'de yapılan araştırmada AstraZeneca ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına alınarak hangisinin daha çok antikor ürettiği ortaya çıkarıldı.

Turkovac'ın 3. doz klinik çalışması başladı Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı.

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon doz aşı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 3 milyar 470 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 61 milyon 813 bin 470 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.