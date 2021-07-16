Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın gündemine Tomsk Bölgesi'nde radardan kaybolan uçak bomba gibi düşmüştü. Sevindiren haber ise 2 buçuk saat sonra gelmişti. Kayıp uçaktan haber alınmasının ardından hayatını kaybeden kimsenin de olmaması sevindirmişti. Söz konusu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'da radardan çıkan uçakla ilgili yeni gelişme

UÇAKTA BÜYÜK ÖLÇÜDE HASAR VAR

Rusya'ya bağlı Sibirya'daki içinde toplam 17 kişinin bulunduğu uçak radardan çıkmış, çalışmalar sonucu uçağın radardan kaybolmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra uçağın yeri tespit edilmişti. Ormanlık alana sert iniş yapan uçağın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın sürüklendikten sonra ters döndüğü ve uçakta büyük ölçüde hasar meydana geldiği görüldü.

YARALILAR HAFİF SIYRIKLAR VE KANAMALARLA KAZAYI ATLATTI

Kendi imkanlarıyla uçaktan çıkan 2'si çocuk toplam 17 kişinin ise sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından helikopterlerle 70 kilometre uzaklıktaki Kedrovy kentinde bulunan bir hastaneye götürüldüğü bildirildi. Hastanede yapılan ilk incelemelerde yolcuların kazadan hafif sıyrıklar ve kanamalarla kurtulduğu duyurulurken, yolculara yönelik tedbir amaçlı kontrollere devam edildiği aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, pilotlardan Farukh Khasanov’un uçağın havadayken motorlarının arızalandığını ve sert inişe mecbur kaldıklarını söylediğini aktardı. Bakanlık, uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve teknik incelemeler sonrasında uçağın kesin düşüş nedeninin belirleneceğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yine Rusya'da düşen ve toplam 28 kişinin ölümüne yol açan AN-26 tipi uçağı hatırlatarak, özel havacılık şirketlerinin acilen uçak filolarını yenilemesi gerektiğini ifade etti.

Rusya'da kaybolan yolcu uçağından güzel haber: 17 kişi de sağ SON DAKİKA HABERİ... Rusya'nın Tomsk Bölgesi'nde radardan kaybolan yolcu uçağının yerinin tespit edildiği ve uçaktaki 17 kişinin de sağ olduğu açıklandı.