Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan suikast anına ait bir videoda, suikastı düzenleyen zanlıların, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırarak, Moise'nin konutuna baskın yaptıklarının görülmesi kamuoyunda suikastte ABD'nin parmağı olduğuna dair şüpheleri artırdı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE GÖRMÜŞ

Bölge basınındaki haberlerde ise paralı askerlerin, Moise'nin evine girerek, çalışanların ve Moise'nin çocuklarının ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra Devlet Başkanı'nın ofisini ve yatak odasını dağıttığı bildirildi.

Saldırının ardından yetkililer, Moise'yi yatak odasında yerde, alnından, göğsünden, kalçasından ve midesinden vurulmuş, sol gözü oyulmuş halde bulmuştu.

Moise'ye düzenlenen suikastın soruşturmasını yürüten Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtmişti.

KAMUOYUNDA 'ABD PARMAĞI OLABİLİR' ŞÜPHESİ

Otopsi raporunda, Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu kaydedilmişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından suikastta ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artıyor.

SUİKASTI KOMANDO BİRLİĞİ YAPTI

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Haiti devlet başkanının suikastçıları: Gözaltına alacaktık, öldürmek istemedik Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise, çarşamba sabahı Port-au-Prince’taki evinde suikasta uğramıştı.

Haiti devlet başkanının karısı suikastı anlattı Suikast saldırısı sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse’nin karısı Martine, "Paralı askerler gelip kocama kurşun yağdırdı. Jovenel Moïse gibi bir devlet başkanına konuşma şansı vermeden suikast yapmak için cesareti olmayan, azılı bir suçlu olmak lazım" dedi.

Haiti'de suikast timi yakalandı Haiti Devlet Başkanı’na suikast gerçekleştiren şüphelilerden 10'u öldürüldü, 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı düzenlenen operasyonla yakalandı

Haiti Devlet Başkanı evinde suikasta uğradı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.